Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Eylül'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli kıyıları, Eskişehir, Bolu, Düzce, Sinop, Kars, Ardahan ve Erzurum çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın; Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yurttaşlara yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.