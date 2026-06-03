Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın etkili olacağını, birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Son değerlendirmelere göre Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji, özellikle öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiğini belirtti.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Kuzeybatı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer bölgelerde ise 2 ila 4 derece üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Sel ve su baskınlarına karşı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yerel olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.