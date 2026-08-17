Meteoroloji’den iki uyarı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Çok sayıda bölgede yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, Doğu Karadeniz'de yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Göller Yöresi, Doğu Akdeniz'in Mersin dışındaki kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Afyonkarahisar, Çankırı, Konya, Karaman ve Ordu çevreleri ile Muğla ve Antalya'nın iç ve doğu kesimleri, Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinde de yerel yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'de yağış kuvvetlenecek

Meteoroloji, Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bölgede beklenen sağanakların yer yer kuvvetli olacağı belirtilirken; sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Rize ve Trabzon'da özellikle öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli olması bekleniyor. Ordu çevrelerinde de yerel sağanak tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ise öğleden sonra yağışlar görülecek. Bolu ve Kastamonu'da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, Zonguldak'ta parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Ankara dahil birçok kentte sağanak bekleniyor

İç Anadolu'da bölgenin kuzeydoğusu ile Çankırı çevreleri ve Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Ankara'da hava sıcaklığının 29 dereceye ulaşması beklenirken, öğleden sonra kentin kuzey ve doğu çevrelerinde sağanak görülecek. Konya'da 30, Niğde'de ise 27 derece ölçülmesi bekleniyor. Her iki kentte de gün içerisinde yerel sağanak tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında da yağışlı hava etkili olacak. Erzurum, Kars ve Malatya'da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgarın hızı 60 kilometreye çıkacak

Meteoroloji'nin bir diğer uyarısı ise kuvvetli rüzgar için geldi. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda öğle saatlerinde güneybatı yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Bölgede kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Yurdun genelinde ise rüzgarın çoğunlukla kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da yağış beklenmiyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. İstanbul'da yağış beklenmezken sıcaklığın 29 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Bursa, Çanakkale ve Kırklareli'nde ise sıcaklığın 31 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Ege'de genel olarak parçalı ve az bulutlu hava görülecek. Afyonkarahisar çevreleri ile Muğla'nın iç ve doğu kesimlerinde yerel sağanak beklenirken, İzmir'de sıcaklığın 33, Denizli ve Manisa'da 34 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Akdeniz'de ise Göller Yöresi, Mersin dışındaki Doğu Akdeniz ile Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Adana ve Antalya'da sıcaklık 33, Hatay'da 31, Burdur'da ise 30 derece civarında olacak.

Güneydoğu Anadolu'da yağış beklenmiyor. Bölgenin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken, Diyarbakır'da sıcaklığın 37, Şanlıurfa'da 35, Gaziantep ve Mardin'de ise 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor.