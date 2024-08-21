Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Saat verildi (İstanbul'da bugün ve yarın hava nasıl olacak?)

İstanbul'da bugün ve yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için uyarı geldi. Meteoroloji'nin tahminlerine göre, öğle saatlerine kadar İstanbul ile Trakya kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Rüzgarın Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul hava durumuna ilişkin "Marmara’nın batısında İstanbul’un Avrupa Yakası da dahil öğle saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış hafif de olsa yerel olarak görülecek" değerlendirmesini paylaştı.

İstanbul 22 Ağustos hava durumu

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre, İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu olacak. 5 günlük haritalı tahmine göre hafta sonuna kadar İstanbul'da yağış beklenmiyor.

Pazartesi gününe dikkat

Şen, "Hafta sonu Marmara, Ege hariç sıcaklıklar azalıyor. Rüzgar artıyor. Cuma, cumartesi iç Ege, Afyon, Uşak, Eskişehir, Kütahya çevresinde su baskını yapacak yağış var. Pazar, pazartesi İstanbul dahil Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerine yağış geliyor" uyarısında bulundu.