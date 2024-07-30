Meteoroloji'den İstanbul ve 21 il için uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor (30 Temmuz hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, eyyam-ı bahur sıcakları geleceğine dair iddialara ilişkin açıklama yaptı. Yurtta bu hafta aşırı sıcak hava beklenmiyor. Marmara, Batı Karadeniz, Samsun dışında Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağışlar etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Temmuz'a ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji'den İstanbul dahil 22 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Sinop dışında Batı Karadeniz bölge geneli, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Ordu, Artvin, Tokat ve Samsun'un doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Marmara'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın; Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji'nin haritalı tahminine göre yarın İstanbul'da yağış yok. Ancak Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Rize, Erzurum, Kars, Ardahan ve Artvin'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İllere göre hava durumu

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi yer yer parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri parçalı bulutlu

KONYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık