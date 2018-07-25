Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un batısı için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
İstanbul'da şiddetli yağışın saat 16.00'ya kadar Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Arnavutköy, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece ve Başakşehir'de etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, öğleden sonra Avrupa yakasının batısındaki bazı ilçelerde başlayan gök gürültülü sağanağın ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskini beraberinde getirdiği belirtildi.
Açıklamada yağış anında kuvvetli rüzgar meydana gelebileceği uyarısı yapılırken, vatandaşlara yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısı yapıldı.