Meteoroloji'den Karadeniz'e uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava parçalı ve az bulutlu seyredecek. Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın batı ilçeleri ve Bilecik çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde etkisini artırması beklenen yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve ani su baskınlarına karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Yağışların gün içerisinde aralıklarla etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'de Bolu, Düzce, Kastamonu ve Zonguldak çevrelerinde; Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Samsun, Amasya, Trabzon ve Artvin başta olmak üzere birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İç kesimlerde öğleden sonra yağış görülecek

İç Anadolu Bölgesi'nde hava günün ilk saatlerinde parçalı ve az bulutlu olacak. Ancak öğleden sonra Ankara, Eskişehir ve Yozgat başta olmak üzere bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde ise İstanbul'un kuzey ilçeleri, Kırklareli ve Bilecik çevrelerinde öğleden sonra yerel yağış geçişleri yaşanacak.

Sıcaklıklarda önemli değişiklik beklenmiyor

Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgesi'nde sıcak hava etkisini sürdürürken, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da sıcaklığın 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

İzmir ve Denizli'de 32 derece, Antalya'da 31 derece ölçülmesi öngörülürken, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yağış alan kesimlerinde sıcaklıklar 19-25 derece aralığında seyredecek.

Rüzgar hafif ve orta kuvvette esecek

Rüzgarın yurt genelinde güney ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteoroloji, özellikle kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı güncel hava durumu uyarılarının takip edilmesini tavsiye etti.