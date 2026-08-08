Meteoroloji'den kavurucu sıcak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin son tahminlerini yayımladı.

Buna göre, ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Türkiye'nin diğer bölgelerinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar güneyde mevsim normallerinin üzerinde

Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Günün en yüksek sıcaklığının Şanlıurfa'da 41, Diyarbakır'da 40, Siirt'te 39, Denizli'de 38, Manisa ve Malatya'da 37 dereceye ulaşması bekleniyor.

Marmara ve Kuzey Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgârın genel olarak kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında ise rüzgârın kuzeyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, kuvvetli rüzgâr nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Doğu Karadeniz'de sağanak etkili olacak

Orta ve Doğu Karadeniz'in parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin ise yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Çorum ve Amasya çevrelerinde aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Rize'de sıcaklığın 29, Trabzon'da 28 derece olması beklenirken iki kentte de aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Amasya'da ise 35 dereceye ulaşacak sıcaklığa öğle saatlerinden sonra yerel sağanak eşlik edecek.

Toroslar'da öğleden sonra yağış bekleniyor

Akdeniz Bölgesi'nin genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. İç kesimlerde bulutluluk artarken öğle saatlerinden sonra Toroslar çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Adana ve Antalya'da günün en yüksek sıcaklığının 36, Hatay'da ise 32 derece olması bekleniyor.

İstanbul 33, Ankara 34, İzmir 36 derece

Marmara'da genel olarak az bulutlu ve açık hava beklenirken kuzey kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava görülecek. Kırklareli çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul'da sıcaklığın 33, Bursa'da 34, Çanakkale'de ise 36 dereceye çıkacağı tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. İzmir'de 36, Manisa'da 37, Denizli'de 38 ve Muğla'da 36 derece bekleniyor.

İç Anadolu'nun parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken Ankara'da 34, Konya'da 35, Eskişehir'de 32 derece sıcaklık öngörülüyor.

Doğu Anadolu'da az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Malatya'da sıcaklığın 37, Erzurum'da 30, Kars ve Van'da 29 derece olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'da ise sıcak hava etkisini sürdürecek. Şanlıurfa'da termometrelerin 41, Diyarbakır'da 40, Siirt'te 39 ve Mardin'de 36 dereceyi göstermesi bekleniyor.