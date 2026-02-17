Meteoroloji'den Kıyı Ege için kırmızı alarm: Şiddetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun büyük bölümü ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısında aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. Akşam saatlerinden sonra Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olacak.

Özellikle Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz ile İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir’in batısı, Van’ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Aydın ve Muğla’nın kıyıları ile Antalya’nın doğu ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli sağanak görülebileceği bildirildi.

Fırtına uyarısı: Rüzgar 80 km hıza çıkacak

Rüzgarın genellikle güney yönlerden eseceği, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde 40-70 km/saat hızla kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise rüzgarın yer yer 50-80 km/saat hıza ulaşabileceği belirtildi. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmelerine karşı dikkatli olunması istendi.

Doğu’da çığ ve buzlanma riski

Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi ve kar erimesine bağlı riskler bulunuyor. Yetkililer özellikle yüksek kar örtüsüne sahip bölgelerde yaşayan vatandaşları uyardı.

Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görülecek. Bu durumun hava kalitesini düşürebileceği, çamur şeklinde yağışa ve görüş mesafesinde azalmaya yol açabileceği bildirildi.

Yağış alan bölgelerde sıcaklıkların 2 ila 6 derece azalması bekleniyor. Ancak genel olarak hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.