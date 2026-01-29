Meteoroloji’den kritik uyarı: Birçok bölge yağış ve fırtınaya teslim olacak! 29 Ocak 2026 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelini kapsayan son hava durumu raporunu yayımladı. Değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, birçok bölgede yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Sağanak yağışın etkili olacağı yerler...

Rapora göre Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun batısı, ayrıca Nevşehir ve Karaman çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise yağışların kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Manisa ve Denizli çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı uyarısı yapıldı.

Ulaşımda aksamalar yaşanabilir

Rüzgarın; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de güneyli yönlerden 40-80 km/saat hızla, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli olması istendi.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu vurgulandı.

Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi. Meteoroloji, kuvvetli yağış, fırtına ve çığ riskine karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları çağrısında bulundu.