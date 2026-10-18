Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı: Rüzgarın hızı 100 kilometreye ulaşacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Ekim Pazar gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı.

Son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken, birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde yağışların etkili olacağı tahmin edilirken, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde de sağanak görülecek.

Yağışların özellikle Batı Karadeniz'de kuvvetini artırması beklenirken, bölgede fırtınanın da etkili olacağı bildirildi.

Altı ilde kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor

Meteoroloji'nin tahminlerine göre Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak bekleniyor.

Yetkililer, yağışların neden olabileceği sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Özellikle Zonguldak'ta sabah saatlerinde yağışların şiddetini artıracağı, Kastamonu ve çevresinde ise yağışların öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'de rüzgar 100 kilometreye ulaşacak

Sağanak yağışların yanı sıra kuvvetli rüzgar ve fırtına da etkili olacak.

Rüzgarın Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden saatte 50 ila 100 kilometre, Karadeniz'in iç kesimlerinde ise güney yönlerden saatte 50 ila 90 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda da rüzgarın saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, fırtına nedeniyle çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve soba ile doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı uyarıda bulundu.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında

Hava sıcaklıklarının Türkiye'nin doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Günün en yüksek sıcaklığının İstanbul'da 17, Ankara'da 12, İzmir'de 19 ve Antalya'da 24 derece olacağı tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'de ise sıcaklıkların Bolu'da 12, Kastamonu'da 11 ve Zonguldak'ta 16 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Marmara'da iki ilde sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, İstanbul, Bursa ve Kırklareli'nde parçalı ve çok bulutlu hava görülecek.

Bölgede beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:

İstanbul: 17 derece

Bursa: 19 derece

Çanakkale: 18 derece

Kırklareli: 18 derece

Ege'de yağış beklenmiyor

Ege Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Bölge genelinde yağış öngörülmezken, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

İzmir'de sıcaklığın 19, Denizli ve Muğla'da 18, Afyonkarahisar'da ise 14 derece olması tahmin ediliyor.

Akdeniz'in doğusunda sağanak etkili olacak

Akdeniz Bölgesi'nde Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bölgenin diğer kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Günün en yüksek sıcaklığının Adana'da 26, Antalya ve Hatay'da 24, Burdur'da ise 17 derece olması öngörülüyor.

İç Anadolu'da Ankara dahil altı ilde yağış

İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara, Çankırı, Niğde, Kayseri, Yozgat ve Sivas çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ankara'da yağışların sabah saatlerinde etkili olacağı tahmin edilirken, Eskişehir, Konya ve Nevşehir'de parçalı bulutlu hava görülecek.

Sıcaklıkların Ankara'da 12, Eskişehir'de 14, Konya ve Nevşehir'de 15 derece olması bekleniyor.

Karadeniz'de sağanak ve fırtına bir arada

Batı Karadeniz Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Bolu, Karabük ve Kastamonu'da kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da ise yer yer şiddetli yağış beklenirken, bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli fırtına görülecek.

Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Doğu Karadeniz genelinde, Ordu ve Tokat çevrelerinde sağanak bekleniyor.

Rize ve Trabzon'da yağışların öğle ve akşam saatlerinde etkili olacağı tahmin edilirken, Samsun ve Amasya'da parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Günün en yüksek sıcaklıkları Sinop'ta 23, Samsun'da 23, Trabzon'da 25 ve Rize'de 26 derece olarak tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde yağış var

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Şırnak dışında kalan illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Erzurum ve Kars'ta yağışların sabah ve öğle saatlerinde, Malatya ve Van'da ise öğle saatlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bölgenin güneydoğusunda kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklenirken, sıcaklıkların Erzurum'da 15, Kars'ta 19, Malatya'da 22 ve Van'da 21 derece olması öngörülüyor.

Güneydoğu Anadolu'da beş ilde sağanak

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Diyarbakır'da yağışların sabah ve öğle saatlerinde etkili olacağı tahmin edilirken, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa'da parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Günün en yüksek sıcaklığının Diyarbakır ve Siirt'te 25, Mardin'de 24, Şanlıurfa'da ise 25 derece olması bekleniyor.