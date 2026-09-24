Meteoroloji’den kuvvetli yağış alarmı: Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi. Bazı bölgelerde yağışların kuvvetini artırması beklenirken, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de sıcaklıkların 4 ila 6 derece düşeceği tahmin ediliyor.

MGM'nin son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz parçalı ve çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ile Sinop, Malatya, Erzincan, Tunceli, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Antalya'nın batısının iç kesimlerinde de yerel yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların Orta Karadeniz'de Çorum dışında, Doğu Karadeniz kıyılarında ve Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sivas ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Kayseri'nin doğusu ve Osmaniye'nin batısında da kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Karadeniz'de sağanak etkisini artıracak

Orta ve Doğu Karadeniz'de bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Samsun ve Amasya'da özellikle sabah saatlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması beklenirken, Trabzon ve Rize'de kuvvetli sağanağın aralıklarla etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Batı Karadeniz'de ise yağışlar daha çok kıyı kesimlerinde görülecek. Düzce'nin kıyıları ile Sinop ve Zonguldak çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Akdeniz'de gök gürültülü sağanak

Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Adana'nın kuzey ve doğu kesimleri ile Osmaniye'nin batısında yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Adana'da sıcaklığın 30, Antalya'da 30, Hatay'da ise 29 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu'da sıcaklık düşüyor

İç Anadolu'nun güney ve doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. Sivas'ın kuzey ve doğusu ile Kayseri'nin doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Konya ve Nevşehir'de ise yağışların sabah saatlerinde etkili olması bekleniyor.

Ankara'da yağış beklenmezken hava sıcaklığının 20 derece, Eskişehir'de 18 derece olması tahmin ediliyor.

Doğu ve Güneydoğu'da yerel yağış

Doğu Anadolu'da Malatya, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Erzurum ve Kars'ta hava parçalı bulutlu, Van'da ise parçalı ve az bulutlu olacak.

Güneydoğu Anadolu'nun batısında bulutluluk artarken Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Marmara ve Ege'de yağış beklenmiyor

Marmara ve Ege'de hava genel olarak parçalı ve az bulutlu olacak. İstanbul'da sıcaklığın 21, Bursa'da 20, Çanakkale ve Kırklareli'nde 23 dereceye ulaşması bekleniyor. İzmir'de ise az bulutlu ve açık havayla birlikte sıcaklığın 26 derece olması tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar 6 dereceye kadar azalacak

Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalması bekleniyor. Marmara'da ise sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden, güney ve doğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.