Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı: Çok sayıda şehirde sağanak etkili olacak

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre, Çanakkale ve İzmir dışında Marmara ve Ege’nin büyük bölümü, Antalya merkez hariç Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batı kesimlerinde yağış görülecek. Güneydoğu Anadolu’da ise havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış beklenen iller açıklandı

Yağışların öğle saatlerinden itibaren Trakya, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleri ile Niğde ve Kayseri’nin doğusunda yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildi. Akşam saatlerinde ise Sakarya ve Düzce çevrelerinde yağışın etkisini artırması bekleniyor.

İstanbul’da öğle saatlerinde yağış bekleniyor

İstanbul’da havanın parçalı ve çok bulutlu olması, öğle saatlerinden itibaren ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının 26 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Ankara’da da öğle saatlerinde yerel kuvvetli sağanak beklenirken sıcaklıkların 25 derece dolaylarında olacağı öngörülüyor. İzmir’de ise yağış beklenmezken parçalı bulutlu bir hava hakim olacak ve sıcaklık 30 dereceye kadar çıkacak.

Karadeniz ve iç kesimlerde sağanak etkisi artacak

Batı Karadeniz’de özellikle Bolu, Kastamonu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz genelinde ise öğle saatlerinden sonra yerel sağanak geçişleri görülecek.

Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında da Erzurum, Kars ve Malatya çevrelerinde gök gürültülü sağanak tahmini yapılırken, Van’da yağış beklenmiyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette, yağış anlarında ise yer yer kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.