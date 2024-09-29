Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, 29 Eylül'e ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde Marmara'nın batısı, gece saatlerinde ise Marmara genelinde ve Kuzey Ege'de sağanak yağış etkili olacak. Yağışların, akşam saatlerinde Trakya bölgesinde, gece saatlerinde ise İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Bölge bölge hava durumu tahminleri şöyle:

Marmara Bölgesi: Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde batısında, gece ise bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinde Trakya'da, gece ise İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısında rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi

Edirne: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Sıcaklık: 33°C

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Sıcaklık: 26°C

Kırklareli: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Sıcaklık: 29°C

Ege Bölgesi

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık: 32°C

Manisa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık: 34°C

Muğla: Parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık: 31°C

Akdeniz Bölgesi

Adana: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 34°C

Antalya: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 30°C

Hatay: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 32°C

İç Anadolu Bölgesi

Ankara: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 30°C

Eskişehir: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 32°C

Konya: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 30°C

Batı Karadeniz

Bolu: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Sıcaklık: 30°C

Düzce: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Sıcaklık: 32°C

Sinop: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Sıcaklık: 28°C

Orta ve Doğu Karadeniz

Amasya: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 32°C

Artvin: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 28°C

Samsun: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 26°C

Doğu Anadolu Bölgesi

Erzurum: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 22°C

Kars: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 18°C

Malatya: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 31°C

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 32°C

Gaziantep: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 34°C

Siirt: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 30°C