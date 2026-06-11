Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: İki bölgeye dikkat!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Van ve Hakkari çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Yağışların özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum ve Kars başta olmak üzere Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu. Bölgede öğle saatlerinden itibaren yağışların zaman zaman şiddetini artırabileceği belirtildi.

Trabzon, Rize ve çevrelerinde aralıklı sağanak geçişleri beklenirken, Erzurum ve Kars'ta görülecek gök gürültülü sağanakların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar bekleniyor

Meteoroloji'nin bir diğer uyarısı ise rüzgara yönelik oldu. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Sıcaklıklarda önemli değişiklik yok

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi ve önemli bir değişiklik yaşanmaması bekleniyor.

İstanbul'da hava sıcaklığı 29 derece, Ankara'da 29 derece ve İzmir'de 32 derece olacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise sıcak hava etkisini sürdürecek. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Siirt'te termometrelerin 36 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Yağış doğuda, güneş batıda etkili olacak

Marmara ve Ege bölgelerinde genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. İstanbul, Bursa, Edirne ve Çanakkale'de yağış beklenmezken, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun bazı illerinde öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanaklar görülecek.

Uzmanlar, özellikle kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısının yapıldığı bölgelerde yaşayan vatandaşların güncel meteorolojik tahminleri takip etmelerini ve olası olumsuzluklara karşı tedbirli davranmalarını öneriyor.