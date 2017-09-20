Meteoroloji'den Marmara'ya 'sıcak' uyarısı
Meteoroloji, Marmara'da sıcaklığın hissedilir derecede artacağını bildirerek vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara’da hissedilir derecede artacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 35
İstanbul: Az bulutlu ve açık 35
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Bursa: Az bulutlu ve açık 39
Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 28
Erzurum: Parçalı bulutlu 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37
Kaynak: İHA