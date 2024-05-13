Meteorolojiden Orta Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak, ani sel ve su baskını uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Orta Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu. Bölgede ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün öğle saatlerinden sonra Sinop ve Samsun'un iç kesimleriyle Amasya'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.