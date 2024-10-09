Meteoroloji’den pus ve sis uyarısı (9 Ekim Çarşamba)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Ekim Çarşamba gününe ilişkin hava durumunu paylaştı. MGM, bazı bölgelerde pus ve sisin etkili olacağını belirterek, sürücülerin ve kişilerin tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.
Meteoroloji, 9 Ekim’e ilişkin hava durumu raporunu paylaştı.
Yaıpılan son tahminlere göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz’in iç bölgeleri, İç ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda pus ve sisin etkili olacağı belirtildi.
Hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Bu artış, özellikle iç kesimlerde hissedilir olacak.
Rüzgarın genellikle kuzey yönlü, yurdun doğusunda ise güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bu durum, yer yer hissedilir derecede serinlik getirebilir.
Meteoroloji, bu tahminlere göre özellikle sis ve pusun yoğun olacağı bölgelere dikkat çekerek, sürücülerin ve kişilerin görüş mesafesinin düşeceği saatlerde daha dikkatli olmalarını tavsiye etti.
Bugün hava nasıl olacak?
MARMARA
EDİRNE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık