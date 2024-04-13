Meteoroloji'den 'saatli' uyarı: Birçok il için sağanak yağış alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Nisan'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Adıyaman ve Gaziantep'in batısı ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güney ve doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeyinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu,öğleden sonra Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batısında ve kuzeyinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Malatya, Tunceli, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KARS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Adıyaman ve Gaziantep'in batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu