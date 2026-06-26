Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Güney ve doğu kesimlerde ise parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Yağışların; Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Denizli, Burdur, Bolu, Karabük, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde etkili olması öngörülüyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Meteoroloji, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemediğini açıkladı. Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor.

En yüksek sıcaklıklardan bazılarının Şanlıurfa'da 39, Denizli ve Diyarbakır'da 37, İzmir, Manisa, Gaziantep ve Mardin'de ise 36 dereceye ulaşması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilirken, Marmara'nın güneybatısı ile kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Bölgelerde hava durumu

Marmara Bölgesi'nde hava genel olarak az bulutlu ve açık olacak. Öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, bölgenin güneybatısında kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Ege Bölgesi'nde kıyı kesimlerinde güneşli hava hakim olurken, Denizli ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak geçişleri görülecek. Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Akdeniz'de hava genel olarak açık geçecek. Toroslar mevkii ile Burdur ve Antalya'nın iç kesimlerinde öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

İç Anadolu'da parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, Batı Karadeniz'de Bolu ve Karabük çevrelerinde, Orta ve Doğu Karadeniz'de ise kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinde yerel sağanak yağış görülecek.

Doğu Anadolu'da Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise az bulutlu ve açık hava etkisini sürdürecek. Özellikle Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep ve Mardin'de sıcaklıkların 36 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.