Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

16 Aralık 2017

Marmara ve Kuzey Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına bekleniyor. Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO birçok seferin iptal edildiğini açıkladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile bu gece saatlerinden itibaren Ankara, Çankırı, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Konya'nın kuzeybatı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 Km/saat), Güney Ege'de kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıkları batıda artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı (lodos) yönlerden, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege ve İzmir kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-75 Km/saat) şeklinde, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetlice (30-50 Km/saat), diğer yerlerde hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu bu gece ve yarın sabah saatlerinde yağmurlu geçecek. Bu sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis görülecek 13

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu bu gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Adana: Parçalı ve az bulutlu 20

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu 2

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu 14

Lodos, seferleri iptal ettirdi

Şiddetli lodos, sabah saatlerinde deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye başladı. Şehir Hatları ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferlerini iptal etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 08.00'de yapılması planlanan Adalar-Beşiktaş vapur seferi iptal edildi. İptale neden olarak lodos gösterildi.

Yine hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri de (İDO) bu sabahki bazı seferlerinde iptale gitti.

İptal edilen seferler şöyle:

(07:50) Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

(08:30) Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

(09:30) Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

(09:50) Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

(10:30) Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

BUDO'da iptal edilen seferler

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 08.00, 09.00 ve 11.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30, 10.45 ve 12.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), 09.00 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

İptal edilen seferler şu şekilde:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)