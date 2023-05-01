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Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı illerde yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenirken hava sıcaklığının da iç kesimlerde 2-4 derece arası artacağı tahmin ediliyor.

Haber Merkezi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, İstanbul, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sinop ve Sivas çevreleri, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı'nın batısı, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Marmara bölgesinde bugün hava nasıl olacak?

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bursa °C, 22°C
Parçalı bulutlu

Edirne °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kocaeli °C, 23°C
Parçalı bulutlu

Ege bölgesinde bugün hava nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.Karahisar °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

Denizli °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İzmir °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

Muğla °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz bölgesinde bugün hava nasıl olacak?

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay çevreleri ile Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Adana °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

Antalya °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

Hatay °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.Maraş °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İç Anadolu bölgesinde bugün hava nasıl olacak?

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevreleri, Ankara'nın kuzey ve batısı ile Çankırı'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara °C, 16°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Eskişehir °C, 18°C
Parçalı bulutlu

Konya °C, 16°C
Parçalı bulutlu

Sivas °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Batı Karadeniz bölgesinde bugün hava nasıl olacak?

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Düzce °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kastamonu °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Zonguldak °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde bugün hava nasıl olacak?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Amasya °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Samsun °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Tokat °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Trabzon °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu bölgesinde bugün hava nasıl olacak?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Iğdır °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Malatya °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Van °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu bölgesinde bugün hava nasıl olacak?

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Gaziantep °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

Siirt °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Şanlıurfa °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

 

 