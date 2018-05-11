Meteoroloji'den sel uyarısı

11 Mayıs 2018

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara il genelinde 13.00-16.00 saatleri arasında kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım ile dolu riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Ankara Mamak'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden olmuş, yaşanan felaket nedeniyle 6 kişi yaralanmıştı.

Marmara'da ve Antalya'da sel uyarısı

Öte yandan Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son radar verileri ve yapılan değerlendirmelere göre, gelecek 3 saat boyunca Sakarya geneli ile Kocaeli merkez, Gölcük, Başiskele ve Kartepe ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Ayrıca Antalya il merkezinde 14.00-16.00 saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği de ifade edildi.

Açıklamada, yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması talep edildi.