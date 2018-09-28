Meteorolojiden şiddetli fırtına uyarısı

28 Eylül 2018

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Akdeniz'deki tropik fırtınanın doğuya doğru hareket ederek, pazar sabah saatleri itibarıyla Kıyı Ege'den başlayarak ülkeyi etkilemesi öngörülüyor.

Rüzgar, pazar sabahı ilk saatlerden itibaren Güney Ege'de güneyli yönlerden, Kuzey Ege ve Marmara'nın batısında ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde 60 ila 80 km/saatte esecek. Kıyı Ege'de ise zaman zaman şiddetli fırtına halinde esecek rüzgarın, 90 ila 120 km/saate ulaşacağı tahmin ediliyor.

Pazartesi sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen şiddetli fırtınanın neden olabileceği deniz kabarması, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesiyle kara, hava ve deniz ulaşımındaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Teknelerin açılması yasaklandı

Orta Akdeniz'de oluşması beklenen tropik fırtına nedeniyle Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde cumartesi ve pazar günleri teknelerin denize açılması yasaklandı.

Olası tropik fırtına sebebiyle Kuşadası ve Didim ilçelerinde kaymaklıklar öncülüğünde kriz merkezinde koordinasyon toplantısı yapıldı.

Toplantıda alınan karar doğrultusunda, cumartesi ve pazar günleri teknelerin denize açılması yasaklandı. Öte yandan, tüm teknelerin marinaya demirlemesine de izin verildi.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kriz masası oluşturduklarını, bu kapsamda tüm kurumlarla gerekli yazışmaların yapıldığını söyledi.

Oluşabilecek fırtına dolayısıyla tüm önlemleri aldıklarını aktaran Türköz, "Emniyet, jandarma, sahil güvenlik, itfaiye gibi ilgili tüm kurumlarımızla gerekli önlemleri aldık. Umuyoruz ki hafta sonunu en zararsız şekilde geçiririz. Denizde oluşabilecek olumsuzluklardan dolayı da cumartesi ve pazar günleri teknelerin denize açılması şimdilik yasaklandı." dedi.

"Tropik fırtına sık rastlanan meteorolojik bir hadise değil"

Kaynak: AA