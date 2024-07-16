Meteoroloji'den son dakika duyurusu: 17 il için saat verildi! Sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava durumu tahmin raporunu güncelledi. Meteoroloji 17 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Afyonkarahisar, Antalya, Artvin, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzurum, Gümüşhane, Isparta, Kars, Kastamonu, Konya, Rize, Bayburt, Ardahan ve Karabük için sarı kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji ayrıca 3 bölgeyi saat vererek uyardı.

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, bugün öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt, Gümüşhane’nin güney ve doğusu ile Rize ve Artvin illerinin iç ve yüksek kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Sağanak yağışların bölgede saat 13.00 ile saat 21.00 arasında etkili olacağı akartıldı.

Batı Karadeniz'e uyarı

Öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Kastamonu, Karabük ve Çankırı İlleri ile Çorum'un batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sağanak yağışların bölgede saat 13.00 ile saat 20.00 arasında etkili olacağı belirtildi.

Güneybatı kesimlerde kuvvetli yağışlara dikkat

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden sonra güneybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur çevreleri ile Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.