Meteoroloji'den son tahmin: Marmara ve Ege'ye sağanak uyarısı (25 Mart Pazartesi hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Yarın Marmara Bölgesi'nde ve Ege Bölgesi'nin batı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

İç Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de ise aralıklarla yağmur görülecek. Hava sıcaklıklarında yağışa rağmen birkaç derecelik yükseliş bekleniyor.

Salı günü yurdun doğusunda kendini göstermesi beklenen yağışlar yüksek kesimlerde kar olarak etkileyecek. Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağışın kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların etkisini kaybedeceği çarşamba günü ise sıcaklık değerlerinde artış bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde 20 derece dolaylarında olması beklenen sıcaklıklar, Ege ve Akdeniz'de 25 dereceye yaklaşacak.