Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, doğu kesimlerde bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olmasının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin edilmektedir. Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Muş 22, Van 18, Hakkâri ve Bitlis’te 20 derece olacağı tahmin edilmektedir. Van ve Hakkari illerimizin yüksek kesimlerinde halen yüksek kar örtüsü bulunmaktadır. Önümüzdeki 5 günlük periyotta bölgede aralıklarla yağış beklenmektedir. Özellikle Van'ın güneyi ile Hakkari'nin kuzeyi yükseklerinde hava sıcaklığının artacağı, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden zaman zaman kuvvetli, Pazar günü ise fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar ve yağışın sebep olabileceği kar erimesi nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklar ve heyelan tehlikesine karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Doğu kesimlerde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.