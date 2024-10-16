Meteorolojiden yağış uyarısı: Doğu Karadeniz ve doğu bölgelerinde kuvvetli yağış alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ve doğu bölgeleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Açıklamaya göre, yurdun doğu kesimlerinde bu gece itibarıyla Şanlıurfa'nın kuzeydoğusu, Diyarbakır, Bitlis, Muş, Batman, Van'ın kuzeybatısı, Siirt'in kuzeyi, Ağrı ve Iğdır'ın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak.

Doğu Karadeniz'de ise özellikle Giresun'un doğusu, Trabzon'un batısı, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli yağışların bu gece saatlerinde başlaması bekleniyor. Yağışların şiddetli olabileceği belirtilerek, sel ve su baskını gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları istendi.