Meteoroloji'den yağış uyarısı

17 Aralık 2017

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum'un batı ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyılarda sağanak iç kesimlerde yağmur şeklinde görülecek yağışların öğle saatlerinde Trakya, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale'de, akşam saatlerinde Kıyı Ege ile İstanbul ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat), Güney Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.



İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı (lodos), gece saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde hafif yağmurlu 13

İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 19

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı bulutlu 20

Trabzon: Parçalı bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu 1

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu 11

Kaynak: İHA