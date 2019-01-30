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Metin Akpınar hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı

Müjdat Gezen'in ardından sanatçı Metin Akpınar hakkındaki adli kontrol kararı da kaldırıldı.

Metin Akpınar hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı
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Sanatçı Metin Akpınar'ın bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle verilen adli kontrol kararı kaldırıldı. Akpınar, artık karakola imza vermeye gitmeyecek, başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Geçen hafta da, Müjdat Gezen hakkındaki adli kontrol kararı kaldırılmıştı.

Oyuncular Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında, Halk TV'de yaptıkları konuşma nedeniyle soruşturma başlatılmış, iki oyuncu hakkında adli kontrol kararı çıkarılmıştı.

Dunya.com

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