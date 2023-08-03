Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. YAŞ'ta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılmasının yanı sıra generallerin atama dosyaları konuları ele alındı. Metin Gürak kimdir? Yeni Genel Kurmay Başkanı kaç yaşında? Metin Gürak'ın görevi neydi? İşte detayları...

Metin Gürak kimdir?

Metin Gürak, 1981'de Kara Harp Okulu'ndan, 1982'de Topçu Okulu'ndan mezun oldu.

1985'te Kara Havacılık Okulunu bitirerek pilot olan Gürak, 1990'da Kara Harp Akademisi, 1996'da Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi.

Çeşitli birlik ve karargahlarda yürüttüğü görevlerin ardından Gürak, 2006'da tuğgeneralliğe, 2010'da tümgeneralliğe, 2015'te korgeneralliğe terfi etti.

2017 Ağustos ayından bu yana Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevini yürüten Gürak, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay 2. Başkanlığına atandı.

Metin Gürak evli mi?

Zerrin Gürak ile evli olan Orgeneral Gürak, iki çocuk ve bir torun sahibi. Orgeneral Gürak, İngilizce ve Arapça biliyor. 3 Ağustos’taki YAŞ kararları ile Genelkurmay Başkanı oldu.