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Metro istasyonunda raylara düşen kadın yaralandı

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı Zeytinburnu istasyonunda, perona araç yaklaştığı sırada raylara düşen kadın ağır yaralandı. Kaza nedeniyle Yenikapı yönüne seferler yapılamıyor.

Metro istasyonunda raylara düşen kadın yaralandı
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M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı Zeytinburnu istasyonunda, perona araç yaklaştığı sırada raylara düşen kadın, ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zeytinburnu istasyonda peronda bekleyen yolcular arasında bulanan bir kadın, araç perona yaklaştığı sırada düştü.

Trenle peron arasında sıkışan kadın, istasyonda bulunan görevliler tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Yenikapı istikametinde bir süre aksayan seferler yeniden başladı.

Bu arada, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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