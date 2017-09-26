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Metro seferlerine maç düzenlemesi

Bu akşam oynanacak Beşiktaş - Leipzig Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle tüm raylı sistem hatları ve Marmaray seferleri 01.00'e kadar devam edecek.

Metro seferlerine maç düzenlemesi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada bugün Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş - Leipzig Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle tüm raylı sistem hatları ve Marmaray seferleri 01.00'e kadar uzatıldığı belirtildi.

İBB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün 21:45'te Vodafone Park'ta Beşiktaş - RB Leipzig arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesi dolayısıyla Marmaray dahil tüm raylı sistem hatlarımızda seferler 01.00'e kadar uzatılmıştır. Temsilcimiz Beşiktaş'a başarılar dileriz."

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