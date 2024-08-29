Metroda çocuğa saldıran zanlı gözaltında

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman M2 metrosunda bir kişi bilinmeyen nedenle bir çocuğa saldırdı. Zanlının saldırma görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşıldı. Çocuğun yabancı uyruklu olduğu, zanlının da 41 yaşında olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün sosyal medya hesabından açıklama yaparak görüntülerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından incelendiğini duyurdu.

Yerlikaya, olayın Yenikapı-Hacıosman M2 metrosunda meydana geldiğinin, çocuğa şiddet uygulayan kişinin ise 41 yaşındaki D.A. olduğunun tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, "Şüpheli şahıs bugün gözaltına alınmıştır. Çocuklar dünyanın en masum varlıkları, en büyük zenginliğimizdir. Çocuklara yönelik şiddet asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.