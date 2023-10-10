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MetroPOLL Araştırma: En beğenilen siyasetçi Hakan Fidan

MetroPOLL Araştırma’nın anketinde halkın en çok beğendiği siyasetçiler arasında ilk sırayı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan aldı.

Haber Merkezi
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MetroPOLL Araştırma, 16 - 20 Eylül tarihlerinde 26 kentte 1.807 kişiyle görüşülerek hazırlanan anketin sonuçlarını paylaştı.

Buna göre Fidan yüzde 45,8'le en beğenilen siyasetçi olurken, bakanı yüzde 45,4'le Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan izledi.

Erdoğan'ın damadı, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yüzde 43,7'yle üçüncü sırada yer aldı.

Ankette ilk beş sırada 2 CHP'li de yer aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 40,1 beğeni seviyesindeyken, CHP'nin genel başkan adayı Özgür Özel yüzde 39,1'e ulaştı.