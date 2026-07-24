MEVLİD KANDİLİ TARİHİ: 2026 Mevlid Kandili ne zaman?

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Mevlid Kandili'nin idrak edileceği tarih yaklaşırken, İslam alemi takvimi öğrenmeye çalışıyor. Net tarihi bilmeyenler sıkça "2026 Mevlid Kandili ne zaman" sorusuna başvuruyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığının geçmiş olduğu tarih...

2026 Mevlid Kandili ne zaman?

Hicri takvime göre 11 Rebiülevvel 1448 tarihine denk gelen Mevlid Kandili, miladi takvimde 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.

Mevlid Kandili, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.S) dünyaya teşrif ettiği gündür. Yılın ilk kandili olan Mevlid Kandili, duaların ve ibadetlerin kabul edildiği mübarek günlerdendir. Bu gecede bol bol dua edilmesi öneriliyor.