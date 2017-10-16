MGK ve Bakanlar Kurulu toplanıyor
MGK ve Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor. İki kritik toplantıda; OHAL'in uzatılması, İdlib ve Kerkük konuları ana gündem maddeleri...
Ankara'da bugün iki önemli toplantı birden gerçekleştirilecek. Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından Bakanlar Kurulu bir araya gelecek.
MGK toplantısı saat 13:00'de başlayacak. Toplantıda olağanüstü halin 5.kez uzatılması konusu da ele alınacak.
OHAL uygulamasının süresi 19 Ekim'de sona eriyor.
MGK'nın ardından saat 15:00'te Bakanlar Kurulu toplanacak. İki toplantı da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.