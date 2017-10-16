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MGK ve Bakanlar Kurulu toplanıyor

MGK ve Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor. İki kritik toplantıda; OHAL'in uzatılması, İdlib ve Kerkük konuları ana gündem maddeleri...

MGK ve Bakanlar Kurulu toplanıyor
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Ankara'da bugün iki önemli toplantı birden gerçekleştirilecek. Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından Bakanlar Kurulu bir araya gelecek.

MGK toplantısı saat 13:00'de başlayacak. Toplantıda olağanüstü halin 5.kez uzatılması konusu da ele alınacak.

OHAL uygulamasının süresi 19 Ekim'de sona eriyor.

MGK'nın ardından saat 15:00'te Bakanlar Kurulu toplanacak. İki toplantı da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

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