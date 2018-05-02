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MHP, Erdoğan'ı aday gösterme kararı aldı

MHP, Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermek için grup kararı aldı.

MHP, Erdoğan'ı aday gösterme kararı aldı
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MHP TBMM Grubu, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin karar aldı. 

MHP Grubu, TBMM'de, Grup Başkanvekili Erkan Akçay başkanlığında basına kapalı olarak toplandı.

Toplantıda, 24 Haziran'dan yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Grubunun adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı alındı.

MHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na başvurusunu, 4 Mayıs Cuma günü yapması bekleniyor.MHP, Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermek için grup kararı aldı

Kaynak: AA

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