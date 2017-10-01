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MHP Genel Başkan Yardımcısı Demirel'in tedavisi sürüyor

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan MHP Genel Başkanı Yardımcısı Ruhsar Demirel, Başkent Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Demirel'in tedavisi sürüyor
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan MHP Genel Başkanı Yardımcısı Ruhsar Demirel, Başkent Hastanesi'nde tedavi görüyor.

Edinilen bilgiye göre, Sivrihisar Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından Başkent Hastanesi'ne sevk edilen Demirel'in hayati tehlikesi bulunmuyor.

Doku zedelenmesi teşhisiyle tedavi gören Demirel'in yarın taburcu edilmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

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