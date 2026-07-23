Google Haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP'nin hazine yardımı yeni partiyle paylaşılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekilleri dikkate alınarak 2026 yılı hazine yardımının yeniden paylaştırılması gerektiğini söyledi. Bahçeli, mevcut dağılımın etik olmadığını savundu.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP'nin hazine yardımı yeni partiyle paylaşılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'den ayrılarak yeni bir siyasi parti kurulacağı yönündeki iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni oluşuma katılacak milletvekili sayısına ilişkin farklı rakamların kamuoyunda tartışıldığını belirten Bahçeli, böyle bir ayrılık gerçekleşmesi halinde yalnızca siyasi değil mali açıdan da yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini savundu.

CHP'nin sahip olduğu taşınmazlar ve diğer parti varlıklarının mevcut partide kalacağını ifade eden Bahçeli, 2026 yılında CHP'ye hazineden aktarılan 1 milyar 815 milyon liralık yardımın, ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında paylaştırılmasının etik olacağını söyledi.

Rubio'dan Tahran'a sert uyarı: Bedeli her gece artacakRubio'dan Tahran'a sert uyarı: Bedeli her gece artacakDünya
Türkiye'de 9 aylık su yılı yağışında rekor: Son yılların en yüksek seviyesi görüldüTürkiye'de 9 aylık su yılı yağışında rekor: Son yılların en yüksek seviyesi görüldüGündem
SGK emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarihi açıkladıSGK emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarihi açıkladıEkonomi
Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar