MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP'nin hazine yardımı yeni partiyle paylaşılmalı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'den ayrılarak yeni bir siyasi parti kurulacağı yönündeki iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni oluşuma katılacak milletvekili sayısına ilişkin farklı rakamların kamuoyunda tartışıldığını belirten Bahçeli, böyle bir ayrılık gerçekleşmesi halinde yalnızca siyasi değil mali açıdan da yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini savundu.

CHP'nin sahip olduğu taşınmazlar ve diğer parti varlıklarının mevcut partide kalacağını ifade eden Bahçeli, 2026 yılında CHP'ye hazineden aktarılan 1 milyar 815 milyon liralık yardımın, ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında paylaştırılmasının etik olacağını söyledi.