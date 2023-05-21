MHP Genel Başkanı Bahçeli, Hatay'da konuştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş rejimi değiştirmek anlamı taşımaz. Bunu söyleyenler rejimi tekrar eski yere götürmeye, darbelerle, fitneyle, fesatla ülkeyi yönetmeye çalışan parlamenter sistemin uşakları olmuşlardır." dedi.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'daki Konya Konteyner Kent'te düzenlenen programda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerini hüzün ve acıyla hatırladıklarını belirtti.

Dünyada emsali olmayan büyük bir felaketi 11 ildeki vatandaşlarla birlikte yaşadıklarını ifade eden Bahçeli, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bakanların, valilerin, kaymakamların güvenlik güçlerinin, illerin bütün unsurlarının el ele vererek depremzedelerin yanında olduğunu aktaran Bahçeli, şöyle konuştu:

"Allah'a çok şükürler olsun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yönetimindeki kararlılık, hizmetteki inanç yapılması gerekenler üzerindeki yıllardır birikmiş tecrübeleriyle kısa bir süre içerisinde enkazların kaldırılması, enkaz sırasında arama taramayla varsa canları kurtarılacak insanlarımızı kurtararak hayata dönüşlerini sağlamaları, diğerlerini ise toprağa vererek şehitler hanesine kendilerini milletçe bağrımıza bastığımız evlatlarımızı bütün bu hizmetleri yan yana getirirken aynı zamanda insanlığın üç konudaki isteğini de acilen yerine getirmişlerdir. Bunlardan bir tanesi beslenmedir, ikincisi barınmadır, üçüncüsü örtünmedir."

Bahçeli, CHS'nin önemini anlattı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemine işaret eden Bahçeli, "Eğer ülke geçmişte olduğu gibi çok partili koalisyonlarla yönetilmiş olsaydı yani 76 yıl içerisinde 17 koalisyon kurulsa bir o kadar da hükümetler yıkılmış olsaydı, böyle bir büyük felaketin altından kalkmak mümkün değildir. Onun için parlamenter sisteme tekrar dönüş memleketi, felakete sürükleyiştir. Bunu kabul edemeyiz, etmemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin milli bir reform olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş rejimi değiştirmek anlamı taşımaz. Bunu söyleyenler rejimi tekrar eski yere götürmeye, darbelerle, fitneyle, fesatla ülkeyi yönetmeye çalışan parlamenter sistemin uşakları olmuşlardır." ifadesini kullandı.

28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda farkla kazanılmasının önemine vurgu yapan MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Arada büyük bir fark olsun ki ne Amerika'sı ne Avrupa'sı ne de ülkedeki işbirlikçileri, fitne ve fesatçılar fırsat kollayıp Türkiye üzerinde büyük oyunlarını devam ettirme çabasına girmemeli. Bunların, terörün, FETÖ'nün kökü kazınmalı. Türkiye'de can ve mal emniyeti mutlak suretle sağlanmalı." ifadesini kullandı.

Bahçeli, seçimler nedeniyle uluslararası dergilerde yayımlanan yazılara değinerek, şunları söyledi:

"Birçok Avrupa, Amerika dergilerinde Türkiye'de yönetimi değiştirmek için her türlü çabayı gösterdiler, yalan yanlış haberler yaymaya çalıştılar ve Türkiye'de yönetimin değişmesi, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorumluluktan uzaklaştırılması gerektiğini söylediler, yazdılar, çizdiler. Türkiye'de malum kişiler de bundan yararlanarak televizyonlarda bunların sözcülüğünü yaptılar, kamuoyu araştırma çabalarında milleti aldatacak rakamlarla bunlara hizmet ettiler ama bir tek şeyi başaramadılar. Hatay'dan bütün dünyaya sesleniyorum; Amerika'nın çocukları, Hans, Sam, Almanya'nın çocukları, Toni'ler, Coni'ler, Frank'lar, Henry'ler, alayınıza birden sesleniyorum, ne yazarsanız yazın, ne söylerseniz söyleyin, Türkiye'de kiminle işbirliği, ağız birliği yaparsanız yapın Anadolu'nun yiğidi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı biz sizlere ezdirmeyiz. Tekrar Cumhurbaşkanı olması için 28 Mayıs günü büyük bir zaferle 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapmak suretiyle Amerika'ya, Avrupa'nın bazı ülkelerine, orada Türk asıllıyım diye geçinip Almanlığa, Belçika'ya hizmet eden alçaklara, Türkiye'de işbirliği yapanlara milletin bir cevabı olsun. Bunu başarabilmek için de seçime gitmek, seçimde çoğunlukla iki adaydan tek aday olarak gönlümüzde yatan Recep Tayyip Erdoğan'a mührümüzü vura vura ses getirmektir."

"Bu zaferle de dünya alem çatlamalı, patlamalı"

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde seçmenlerin, çoğunlukla Cumhur İttifakı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerine tercih yaptığını anımsatan Bahçeli, "Dünyaya ses vermek, Türkiye'nin birliği, dirliği hakkında kararlı bir duruşu, seslenişi duyurabilmek, gösterebilmek açısından bir şeyi daha yapmamız lazım. Bizim Adana'da geçmişten beri kullanılan bir şey var. Kendi aralarında konuşurken bazı kavramlarla güçlerini, cesaretlerini ortaya koymak için bunu söylerler. Birincisi 'karada yüz', ikincisi 'havada yüz', üçüncüsü 'denizde yüz.' O zaman şimdi Hatay'dan sesleniyorum; 28 Mayıs'ta Hatay'da yüz." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, 28 Mayıs'ta millet iradesiyle perçinleşecek bir zafer beklediklerini belirterek, "Bu zafer önce Hatay'ın, milletin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin olmalı. Bu zaferle de dünya alem çatlamalı, patlamalı." dedi.