MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için bir mesaj paylaştı.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bahçeli, Çanakkale'nin, çelikleşmiş düşman kuvvetlerine karşı iman, irade ve iffetle doğrulmuş Türk milletinin, istiklal ve istikbali namına sergilediği emsalsiz bir haysiyet müdafaası olduğunu belirtti.

Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Vatanı çiğnemek, milleti dize getirmek, tarihi ters yüz etmek hevesiyle hücuma kalkışan müstevli kuvvetler, karşılarında korkuyu yenmiş bir basireti, kefeni çoktan giymiş bir kahramanlığı, kökeni, mezhebi, meşrebi, yöresi ne olursa olsun aynı bayrak altında kenetlenmiş bir millet vakarını bulmuşlardır. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan, millet ve mukaddesat uğruna toprağa düşen kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükran hislerimle yad ediyor, aziz hatıraları önünde hürmetle eğiliyorum."