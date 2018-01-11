MHP: Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına aday olmak zorunda

11 Ocak 2018

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, MHP'nin cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kurum ve kurallarıyla işlerlik kazanması için çalışmalara katkı vereceklerini söyledi.

Son günlerde CHP sözcülerinin açıklamalarının, milli iradeyle ortaya konan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini yok sayan, sistemin gereklerini görmezden gelen, adeta gayri meşru bir yola kaydığını iddia eden Akçay, "CHP, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı bir cephe siyaseti yürütmekte, bunu yaparken de siyaseti merdiven altına indirmeye gayret etmektedir." diye konuştu.

CHP'nin, Genel Başkan Devlet Bahçeli ve MHP'ye yönelik saygısızca, mesnetsiz iddialarla siyasi nezaket sınırlarını aştığını savunan Akçay, şöyle devam etti:

Genel Başkanımızın açıklamalarıyla şimdiden şaşkına dönüp çıldıranların 3 Kasım 2019’da dudakları uçuklayacak. CHP, 3 Kasım 2019’da ıskartaya düşmenin paniği içindedir. CHP’nin başına MHP gibi büyük bir taş düştü. 3 Kasım 2019’da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ‘Milli Devlet, Güçlü İktidar’ geliyor, haberleri olsun.

"4,5 saat sürmüşse kısa demektir"

CHP sözcülerinin "mesnetsiz ve ahlak dışı açıklamalarına" bugün de devam ettiklerini iddia eden Erkan Akçay, "Sayın Genel Başkanımızın Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmesine dair yorumları, saçma sapan ve seviyesiz bir boyuta inmiştir. MHP'nin varlığının dayanağı Türk milletidir, milli iradedir, Türk devletidir, Türk vatanıdır ve MHP'nin anahtarı Türk milletinin elindedir. MHP, siyasetin onurlu amiral gemisidir." değerlendirmesinde bulundu.

CHP sözcülerinin, kendi düşüncelerine MHP seçmenini de alet etmek amacıyla kendilerine gelen telefonlardan bahsettiklerini aktaran Akçay, "Biz de çok sayıda telefon alıyoruz. 16 Nisan anayasa değişikliği sürecinde yalan, iftira, kara propaganda yapılmıştır. Bunların aslının olmadığı net olarak anlaşılmıştır. Vatandaşlarımızın dalga dalga 3 Kasım 2019 sürecine teveccüh göstermektedir." dedi.

"CHP, Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıklamasına karşılık ağız dolusu saygısızca saldıracağına, külhan beyliği yapacaklarına dönecekler, gidecekler kendi genel başkanına soracaklar." diyen Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

Artık CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda MHP'ye gösterdiği tepkiden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına aday olmak gibi bir mecburiyeti vardır. Bu onun için onur meselesi haline gelmiştir. Aday olma mecburiyeti vardır.

Kaynak: AA