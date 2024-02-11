MHP lideri Bahçeli: CHP ile DEM'in ayrı ayrı aday belirlemesi sinsi oyundur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Ankara'daki törende açıklamalarda bulundu.

"31 Mart seçimleriyle kayıp yıllar son bulacak" diyen Bahçeli, 'belediye kaynaklarını teröristlere sevk eden dalaverecilerden milletin hesap soracağını' kaydetti.

MHP lideri şöyle devam etti: "Devletin kasasını gasbedip Türkiye Cumhuriyeti'ne kafa tutan çürümüşler kenara çekilecek. Zamana ve mekana göre görüş değiştirmeyiz. CHP'deki belediyeleri alacağız. CHP ile DEM'in ayrı ayrı aday belirlemesi sinsi oyundur. Hesapları tutmaz. Ankara başta olmak üzere Türkiye cumhur İttifakı'nda birleşecektir. İttifakımız zalimlere karşı cumhurun iradesidir. İttifakımız korkaklara karşı cesurların dik duruşudur. Artık herkesin tarafını belli etme zamanı gelmiştir."

CHP'ye ağır suçlama

CHP'lilere seslenen Bahçeli, "CHP'ye oy veren kardeşlerim oyalanmayın, yalanlara kanmayın" dedi.

MHP lideri şunları kaydetti: "CHP yönetimi zillete düşmüş, Türkiye'ye muhaliflerinin esaretine girmiştir. Bugünkü CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir. Atatürk'ün CHP'si nerede bugünkü CHP nerededir. Terör devletine onay veren CHP'dir. DEM'cilerle pazarlık yapıp belediyeleri peşkeş çekmeye çalışan CHP'dir. İhmale düşmeden 31 Mart seçimlerine hazırlanacağız."