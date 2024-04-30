MHP lideri Bahçeli, Mehmet Şimşek'e sahip çıktı, Ferdi Tayfur videosuna açıklık getirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, CNN International'a verdiği mülakatta Hamas'a yönelik 'terör örgütü' diyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi.

MHP lideri Bahçeli, "PKK’ya terör örgütü diyemeyen İstanbul Belediye Başkanı’nın Hamas’a terör örgütü yaftası vurmasının akılla, izanla, vicdanla, hakikatle bağdaşır yanı olmadığını sadece biz mi düşünüyoruz" dedi.

Bahçeli'nin İmamoğlu'na yönelik sert sözleri şöyle:

* İstanbul Belediye Başkanı'nın ABD’nin bir TV kanalına yaptığı açıklamalar, bu çerçevede Hamas’a terör örgütü iftirası atması ne hikmetse jet yakıcılarda bir rahatsızlık uyandırmamıştır. Bu şahsın ağzından PKK-YPG’ye karşı tek bir kelamın çıkmadığı acaba sadece biz mi duymadık.

* PKK’ya terör örgütü diyemeyen İstanbul Belediye Başkanı’nın Hamas’a terör örgütü yaftası vurmasının akılla, izanla, vicdanla, hakikatle bağdaşır bir yanı olmadığını sadece biz mi düşünüyoruz.

* Siyasetin Jetgilleri neredesiniz? Niye konuşmuyor, üç maymunu oynuyorsunuz? Toprağını, yuvasını, insanını savunan Hamas’a terör örgütü demek Netentahu’ya vekalet etmek siyonizmin değirmenine su taşımaz, cinayetleri onaylamak demektir.

Almanya Cumhurbaşkanı'na tepki: Şaibeli!

Devlet Bahçeli, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'e de tepki gösterdi:

* Cumhurbaşkanımızla görüşmeden İstanbul belediye başkanına koşan Almanya Cumhurbaşkanı’nın niçin böyle program akışına ihtiyaç duyduğu bizim nezdimizde soru işaretleriyle doludur. Döner edebiyatını kullanarak iç siyasete dahil olan CHP’li belediye başkanlarını ayağının tozuyla ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı’nın vermek istediği potansiyel mesajları şaibeli ve şüphelidir.

* Türkiye’nin bir Kürt sorunu yoktur, çok tehlikeli bölücülük ve terör sorunu vardır. Bu millet büyük bir millettir. Kültürü dayanışması karşılıklı anlayışı göz önüne alındığında Türkiye’deki Alevi-Sünni çatışmasını Türk-Kürt ayrışmasını çözecek olan bu millet ve onun iradesidir, bunun da sırrı kız alıp vermekte yeni bir Türkiye inşa etmektedir.

Mehmet Şimşek'e sahip çıktı

MHP lideri geçen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yayınladığı mesajda yer alan eleştirilerin Mehmet Şimşek'e yönelik olduğu yorumlarına da değindi.

Bahçeli, "23 Nisan mesajımın adresi de DEM’ciler, DEM’lenmiş ve yerel halk tabirini referans almış CHP’li bazı belediye başkanlarıdır. Hiç kimse çalı dibi yoklamasın, deve izi saymasın, niyet okuyuculuğuna teşebbüs etmesin, Hazine ve Maliye Bakanımızın da her zaman arkasındayız" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli geçen hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yayınladığı mesajda "Türk milletini 'yerel halk' ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyetin, son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir" ifadelerini kulanmıştı.

Mehmet Şimşek ne demişti?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın Bahar Toplantıları’na katılmak üzere ABD’ye gitmişti. Şimşek burada bir etkinlikte yaptığı konuşmada, yerel yatırımcıları ikna etmeleri gerektiğini belirttiği cümlesinde ‘locals’ kelimesini kullanmıştı.

Şimşek’in bu sözleri “Türk halkına ‘yerel halk’ dedi” şeklinde yorumlanmıştı. Anadolu Ajansı da Şimşek'in konuşmasındaki ‘locals’ sözcüğünü Türk halkına yönelik kullandığı algısını pekiştirecek bir tercümeyle haberini servis etmişti.

Ferdi Tayfur videosu kime yönelik?

MHP lideri geçen hafta yayınladığı ve Ferdi Tayfun'un şarkısını içeren videoya da açıklık getirdi. Söz konusu videoyla Erdoğan'a mesaj verdiği iddialarına yönelik Bahçeli, "Bir şeyi söylemek istersem muhatabına doğrudan söylerim. Dolambaçlı yollara sapmam, kırk dereden su taşımam. Sayın Ferdi Tayfur’un seslendirdiği gibi, hainsin diyorsam, söyleten sensin, işte bu mesaj Türkiye’nin ayağını kaydırmaya yeltenen kim varsa direk onlaradır" dedi.

İmamoğlu CNN International neler söylemişti?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABD merkezli CNN International'a konuşmuştu. Gazeteci Scott McLean’in sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Ortadoğu’daki İsrail-Hamas savaşına ilişkin sorulara da yanıt vermişti.

İmamoğlu, "Hamas tabii bizim çok üzüldüğümüz bir saldırıyı İsrail’de yaptı. Ve bu terör uygulamalarını yapan, insanları topluca öldüren her türlü yapı bizim nezdimizde terör örgütüdür” ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu Hamas’a yaklaşımını ortaya koyarken İsrail’e ve Batı’ya yönelik şu eleştirileri getirmişti:

* Bugün aynı şey ne yazık ki Filistinli masum insanlara uygulanıyor. Ben her iki konunun da bir an önce bu bağlamda değerlendirilmesini ve Filistinlilerin de böylesi bir zulme maruz kalmalarının engellenmesini talep ediyorum.

* Genel anlamda Batı bu konuda büyük resmi görmüyor, bu konuya sadece ya bir tarafın veya diğer tarafın gözünden bakıyor. Bence biz daha gerçekçi bakıyoruz.

* Hamas’ın saldırısını kötü bir saldırı ve çok kötü bir durum ve terör saldırısı olarak yorumluyoruz. Ama bugün orada öldürülen Filistinli kadınların ve çocukların maruz kaldığı zulme de karşı duran bir anlayışı temsil ediyoruz.