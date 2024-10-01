MHP lideri Bahçeli'den Sinan Ateş sözleri: MHP ve Ülkü Ocakları'nı çiğnetmem

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, dağıtılmak istenenin birlikleri ve dirlikleri olduğunu, buna göz yummayacaklarını belirterek "Hedef aklınan milli birlik ve varlığımızdır. Tüm dünya duysun ki ölümüz şehit, dirimiz yiğit, karşımızdaki müfrit, direncimiz ve dirayetimiz müthiştir" dedi.

"Şansınız denemek isteyen varsa buyursun gelsin" ifadelerini kullanan MHP lideri, Cumhur İttifakı'nı yaşatacaklarını, kendilerinde 'sosyal medya suikastlerine boyun eğecek fıtrat olmadığını' dile getirdi.

Bahçeli, "Cumhur ittifakına sahip çıkacağız. Birliğimiz ve beraberliğimiz devam edecek" dedi.

'BM boykotu gündeme alınmalı'

MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi Birleşmiş Milletler'de beş daimi üyenin kararlardaki etkinliğini eleştirdi.

Bahçeli, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin fonksiyonel yapısı değişmeli, aksi halde BM Genel Kurul toplantılarının boykotu gündeme alınmalıdır" dedi.

MHP lideri BMGK yapısının reforme edilmesi gerektiğini belirterek "Aynı zamanda ülkelerin eşit katılım ve oy hakkının alternatif dünya birliği konusunda çalışmlar hızlanmalı ve dünya 5 ülkenin ağzına bakmaktan kurtulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Sinan Ateş davası

MHP lideri, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davayı da gündemine aldı. Partisine ve hareketine eleştirilere değinen Bahçeli, "Ne ülkü ocaklarını ne de MHP'yi çiğnetmem" dedi.

MHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu tuhaf üsluba bakın ki kendi ittifakına iyiler bizim ittifakımıza kötüler demesi yüzsüzlüktür. Ne kadar Türkiye karşıtı varsa bir olmuş görülen bir cinayet davası ile MHP'yi şerefsizce suçlamaya kalkmıştır.

'Halk TV ve CHP, ayağınızı denk alın...'

Bazı parti genel başkanları, kifayetsiz muhabirler ayak üstü mahkeme kurup savcı ve hakim rolüne soyunup arkadaşlarımızı yargılamaya girişmiştir. Önce aynaya bakacaklar, şeref ve haysiyetleri el verdiği ölçüde konuşacaklar. Malum davanın duruşmalarını dikkatle takip etmekteyiz. Bizim için yeterlidir. MHP'ye organize Pensilvanya operasyonu çekenlere MHP ve Ülkü Ocakları'nı çiğnetmem. Alayını birden heyecanla beklerim. Özgür Özel, iddialıların şahsın gibi çürüktür.

Herkes haddini bilsin, hudut ihlalinden kaçınsın. Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, akbabaların da kanatlarını yolarız. Halk TV ve CHP, ayağınızı denk alın. 4 soytarı muhabir ile MHP'yi sorgulayamazsınız."