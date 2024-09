MHP lideri Devlet Bahçeli'den Harbiyelilerin yeminine tepki

Takip Et

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'ndan mezun olan genç teğmenlerden bazıları, 30 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı yemin törenin ardından "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attı.

Yemin törenin bazı kesimlerin tepkisini çekerken, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Bu gençler, Türkiye’nin beka mücadelesinin savunucuları olduğu kadar küresel ülkülerimizin de şerefli üniforma altındaki geleceğidir. Kendilerine güvenimiz tam" sözleriyle teğmenlere destek verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bugün konuya ilişkin yazılı açıklama yayınladı. MHP lideri Bahçeli, açıklamasında, bazı kişilerin 'Türkiye’nin milli birlik ve dayanışma ruhu ile iç barış ve huzur ortamı üzerinde hain planları' olduğunu ifade etti.

Bahçeli, özellikle 'Türk Silahlı Kuvvetleri’ni maksatlı biçimde hastalıklı ve hasmane tartışmaların içine çekme gayreti vahim bir hata' olduğunu belirterek "Türk ordusu kanun ordusudur ve Türk milletinin bağrından çıkmıştır.. Darbe dönemleri geride kalmış, o karanlık devirlere süngü çekilmiştir. Bu şaşmaz ve şüphe götürmez hakikati herkes kabul etmek mecburiyetindedir" ifadesini kullandı.

'Buna kim ya da kimler karar vermiştir?'

MHP lideri şunları kaydetti: "30 Ağustos 2024 Cuma günü Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde, 72’si 14 farklı ülkeden gelen misafir öğrenciler olmak üzere 989 Harbiyeli mezun olmuştur. 190 yıllık bir geleneği kucaklayıp bugünlere ulaşan Harbiye Mektebi’nden yetişen her millet evladı göz nurumuz, istikbal ve istiklalimizin güvencesidir. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne katılan her subayımızın ince elekten geçirilip kıta görevlerine başladıkları bilinen bir husustur. Üstelik mezun olan her subayımızın Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta heyetinin önünde, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmetler Kanunu’nun 37’inci maddesinde ifade ve ihata edilen yemini yüksek sesle icra ettikleri herkesin malumudur.

Ne var ki, bu seneki mezuniyet töreninin resmi safhası tamamlandıktan, Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte askeri ve sivil erkanın ayrılışından hemen sonra sayıları 300’ü geçen teğmenin kılıçlarını çekip bir başka yemini seslendirdikleri, nihayetinde bunun etrafında günlerdir mahsurlu ve bayağı polemiklerin üretildiği de açık bir gerçektir.

'Gelecekte aykırılık doğurur mu?'

İlk başta sorulması gereken soru şudur: Siyaset ve toplum gündemine oturan, medyada her gün otopsi raporu yazılan vaki yeminin gayesi nedir? Buna kim ya da kimler karar vermiştir? Kanunla belirlenmiş yemini müteakiben mezun subayların bir bölümünün dile getirdikleri yemine ihtiyaç duyulmasının mana ve maksadı nasıl yorumlanmalıdır? Yeminler arasındaki bir bölünmenin gelecekte Türk Silahlı Kuvvetleri içinde veya vatan savunmasında ayrılık ve aykırılık doğurmayacağının teminatı bugünden nasıl verilecektir?"

Bahçeli, 'hiç kimsenin Mustafa Kemal Atatürk’ün anılarını ve eserlerini istismar etmeye, bu çerçevede kutuplaşma dalgası oluşturmaya kalkışmaması gerektiğini' ifade etti.

'Her bakımdan netliğe kavuşturulmalı'

MHP lideri şöyle devam etti: CHP’nin ve diğer yedeklerinin yemin meselesini istismara yeltenmesi, sokak röportajlarında millete hakaret eden edep yoksunlarını baş tacı etmesi elbette ahlaki ve demokratik bir ayıptır. 30 Ağustos’u gölgeleyen, ülkemizi meşgul eden, hasımları ümitlendiren, istismar lobisini heyecanlandıran ikinci yemin hadisesinin her bakımdan netliğe kavuşması zorunludur. Milliyetçi Hareket Partisi bu meselenin yakından takipçisi olacaktır."