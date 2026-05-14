MHP'de bir il teşkilatı daha feshedildi
MHP Malatya İl Teşkilatı, parti tüzüğünce feshedilirken partinin Malatya İl Başkanlığı'na Turgay Şengönül getirildi. Malatya ile birlikte MHP'de feshedilen il teşkilatlarının sayısı 8'ye yükseldi.
MHP Malatya İl Teşkilatı, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğün 34. maddesi uyarıcında feshedildi.
Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanlığı'na Turgay Şengönül getirildi.
MHP'de Muğla, Çanakkale, Bilecek, İstanbul, Kütahya, Eskişehir ve Kars İl Teşkilatı da feshedilmişti.
