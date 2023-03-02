Millet İttifakı bugün aday için toplanıyor

Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin liderleri, cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde toplanacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantıda adayın belirlenebileceğini ama hemen açıklanmayabileceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Nasıl ki Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metnini liderler olarak belirledik ama açıklaması için bir tarih verdik. Anayasa metni ile ilgili olarak da benzer bir yol izledik. Burada da benzer bir durum olur. Adayı belirleriz ve açıklamak için de ileri bir tarih belirleriz..." diye konuşmuştu.

Adayın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, seçim kararını alıp Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim takvimini ilan etmesinin ardından özel bir tanıtım toplantısıyla kamuoyuna açıklanması planlanıyor.

En güçlü aday Kılıçdaroğlu

Adaylık için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu en güçlü aday gösterilse de, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil, bütün seçenekler masada olacak.