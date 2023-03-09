Millet ittifakı her seçim bölgesi için liste alternatifleri geliştiriyor

Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya’nın yazısı göre millet ittifakında baskın görüş, her şehrin durumuna göre bir model geliştirmek.

Sarıkaya’nın millet ittifakı kaynaklarından ulaştığı detaylar şöyle:

*Son gelişmeler ışığında İYİ Parti’nin de en çok milletvekili sayısına ulaşılacak modele destek vermesi bekleniyor.

*Her parti simülasyon çalışmasını tamamlamak üzere.

*Her ilin durumuna göre ittifak modeli geliştirilecek. Modelde hangi ilde hangi parti güçlüyse onun listesinden diğerlerinin seçime girmesi sağlanacak.

*Bazı yerlerde ittifaktan birkaç partinin ortak listeyle ve diğer partilerin tek başına girmesi de tartışılanlar arasında. Bazı illerde ittifak içi ittifak da olabilir.

*İstanbul, Ankara gibi büyük kentlerde ortak liste düşünülmüyor çünkü buralarda düşük oy oranlarıyla da partilerin milletvekili çıkarma şansı yüksek.

*Milletvekili sayısı bire düşen Tunceli ve Bayburt’ta ortak liste olmayacak.

*Partiler kendi kimliğiyle seçime gireceklerinden ortak liste çıkarılacak yerlerin sayısı da ilk adımda yarıya inecek.

Kanunen, kendi kimliğiyle seçime girecek partilerin 41 yerde aday gösterme zorunluluğu var. Geçmiş yıllarda Batman, Gümüşhane, Eskişehir/Odunpazarı’nda rastlandığı gibi liste tesliminde bir sorunun ortaya çıkması ihtimali de göz önünde tutularak bu sayı 43 olarak hesaplanıyor.